De autoria do jornalista gaúcho Renato Mendonça, o livro

São José: comunidade de arte e fé,

será lançado nesta sexta-feira, a partir das 17h. A sessão de autógrafos acontece no saguão da Igreja São José (av. Alberto Bins, 467) e contará também com a participação da criadora do projeto gráfico da obra, Carolina Salazar. Ainda está prevista uma apresentação gratuita do Coro São José, com regência de Leandro Ludwig. O público que comparecer no evento, receberá, gratuitamente, um exemplar do livro. São José: comunidade de arte e fé narra uma jornada que se iniciou há 200 anos, com a chegada dos primeiros colonos alemães ao Rio Grande do Sul. Um caminhar que teve passo importante em 1871, com a criação da Comunidade São José, em Porto Alegre, e que ganhou impulso com a fundação da Igreja São José há exatos 100 anos. A narrativa é acompanhada de farto material iconográfico de época e inclui um passeio comentado pela Igreja São José, com detalhes sobre seus vitrais, murais, estátuas e a arquitetura do prédio. Somando 168 páginas, a publicação é dividida em duas partes: O tempo, que narra como alemães e seus descendentes se organizaram em torno da Comunidade São José, e O templo, que se detém sobre a maior realização desse grupo, a construção da Igreja São José, em Porto Alegre. O protagonista de O templo é o arquiteto, pintor e desenhista José Lutzenberger (1882-1951), pai do ambientalista homônimo.

A próxima edição do Bar do Iab celebra uma série de

ocupações artísticas

no Solar do IAB (General Canabarro, 363, Porto Alegre), a partir das 16h deste sábado. O evento tem entrada gratuita e integra as comemorações da Semana do Arquiteto, com uma mostra cultural envolvendo artistas de diversos suportes que foram selecionados em dois editais de cultura promovidos pela entidade no início de 2024. A atração musical Latin Jambu completa a programação. Os artistas residentes que participarão da mostra são Ane Valls, com a performance artística Divisor de Águas; o Coletivo Moebius, com Sonho de Maio; Felipe Pirovano, com Solo Experimental Urbano; Bgirl Naju, com a performance Bicho; além do Collage POA Coletivo, e da DJ Yasminlove.

Neste sábado, a

Associação

Chico Lisboa

realiza a mostra beneficente O que cabe em 30 por 30, na Galeria de Arte do DMAE (rua 24 de Outubro, 200). O evento acontece das 11h às 17h, com venda de trabalhos de mais de 70 artistas para arrecadação de fundos para a entidade. As obras de acervo custam a partir de R$ 150,00 e as criadas especialmente para esta edição serão vendidas a partir de R$ 250,00. Organizada por Marina Rombaldi e Nilton Dondé, a mostra reúne obras de artistas como Alice Brueggemann, Britto Velho, Iberê Camargo, J. Borges, Leandro Machado, Paulo Chimendes, Teresa Poester, Vera Chaves Barcellos, Vasco Prado, Xico Stockinger e Zoravia Bettiol. Entidade sem fins lucrativos, a Chico Lisboa foi fundada em 1938, em Porto Alegre - e, desde sua criação, congrega artistas visuais e agentes do campo cultural, mobilizando com a comunidade e articulando os interesses de artistas plásticos do Estado. A entidade realiza, de modo continuado, ações culturais diretas, como mostras, exposições, editais de ocupação expositiva de espaços, cursos, oficinas e outras atividades de cunho formativo.