Ganhadora do Prêmio Multishow 2023 na categoria Brasil, a cantora

Isa Buzzi

vai fazer a sua estreia em Porto Alegre. Ela subirá ao palco do Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834), no domingo, às 18h. Ingressos no Sympla, a partir de R$ 70,00. Com um repertório que compila diversos singles, Isa não vai deixar de fora de sua Primeira Turnê os seus sucessos, como Direitos Autorais, Vilã, Sereia e Nossa História. Carente, que saiu há poucas semanas, é sua faixa mais recente. Nascida em Santa Catarina e envolvida com a música desde pequena, Isa fez aulas de canto, violão e piano antes de criar o seu próprio canal no Youtube, ainda na adolescência. Depois de se tornar conhecida na Internet pelos seus covers, ela iniciou a sua trajetória também como compositora, com Tudo Passa (2019).

Um dos maiores fenômenos do entretenimento infantojuvenil na Internet, o comediante e youtuber

Luccas Neto

traz um novo show ao palco do Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685), no domingo, às 14h. Os ingressos para Luccas e Gi em: O Mundo de Magia e Fantasia já estão no 3º lote, a partir de R$ 90,00 no Sympla. Falando sobre as profissões e sobre o futuro, Luccas e Gi vão explicar por que todos devem correr atrás dos seus sonhos. Os fãs da dupla ainda terão o prazer de ver outros personagens conhecidos, como o Super Foca, a Super Sereia e alguns novos vilões, como Zota Lorota e Dentinho. Luccas Neto é um dos maiores fenômenos do Youtube: com mais de 47 milhões de inscritos no seu canal e 27 bilhões de views na plataforma, ele se tornou uma das referências mundiais do entretenimento infantojuvenil na Internet. Com objetivo de educar e de entreter, os seus vídeos mesclam histórias, desafios e clássicos do universo infantil.

Referência no rock nacional, a banda gaúcha

TNT

voltará após mais de 20 anos para o projeto TNT Entra Nessa, como forma de celebração aos 40 anos de banda. Inicialmente, o retorno prevê um único e épico show no Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre, no dia 19 de dezembro, às 21h. Os ingressos já podem ser adquiridos no Sympla, entre R$ 90,00 e R$ 540,00. Não Sei, Cachorro Louco, Entra Nessa, Irmã do Doctor Robert, Ana Banana, Quem Procura Acha, Gata Maluca e O Mundo é Maior Que o Seu Quarto são exemplos de músicas memoráveis que estarão presentes no show. No palco, estará a formação clássica da TNT, composta por Charles Master, Márcio Petracco, Tchê Gomes, Paulo Arcari, João Maldonado e Fábio Ly, em uma reunião que promete encher o coração dos fãs de alegria e nostalgia.