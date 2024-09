O Araújo Vianna teve sua natureza de auditório transformada neste sábado, quando o cantor e compositor

Zeca Pagodinho

pisou no palco — como só ele pisa — para comemorar com os fãs seus 40 anos de carreira. Se a plateia, de pé do início ao fim do espetáculo, não pôde se tornar uma grande 'roda de samba' devido à configuração arquitetônica, a 'meia-lua' e as rodas menores que se formavam nas laterais do espaço, que é um templo da música nacional, fizeram jus ao clima de festa e de amizade na noite de Porto Alegre. Zeca assumiu seu lugar ao microfone, onde um copo de cerveja e outro de água o esperavam na mesa de apoio. Ele vestia uma boina de gaúcho e uma camisa azul de botões, traje típico do artista. Sem delongas, iniciou o setlist com Camarão que Dorme a Onda Leva, composição que lhe conferiu projeção ao ser gravada com Beth Carvalho, uma das homenageadas no telão do palco. Nos 90 minutos seguintes de show, o público teve a oportunidade de cantar e dançar os sucessos da carreira do 'embaixador de Xerém', que passeiam por temas como religiosidade, amizade, boemia e, claro, romance. Leia a resenha completa, assinada por Bárbara Lima, no site do Jornal do Comércio.

O Teatro Oficina Olga Reverbel do Multipalco do Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n) recebe, nesta quarta-feira, dois artistas locais para mais uma versão colaborativa do

Sarau do Solar.

Robledo Martins sobe ao palco às 19h, seguido por Nicole Carrion (foto), a partir das 20h. A entrada é gratuita, e o evento recebe doações, via pix, para o Coletivo RS Música Urgente. Os shows terão transmissão ao vivo pela TV Assembleia e no canal da Assembleia Legislativa do RS no YouTube. O cantor e compositor Robledo Martins apresenta Um canto Latino-americano, com releituras de canções históricas de nomes como Atahualpa Yupanqui, Ramon Ayala e Victor Jara, entre outros. Por sua vez, Nicole Carrion traz o show Fronteriza, mesclando as linguagens da música gaúcha e folclórica em um show interativo, onde banda, cantora e bailarinos levam o público a uma viagem à cultura gaúcha, com o sotaque de fronteira.

O Sesc/RS abriu uma convocação pública de artistas gaúchos ao projeto

Circula Sesc - Artistas Gaúchos pelo Brasil.

Serão contratadas 72 propostas de artes cênicas, literatura e música, realizadas por artistas de regiões afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, que se apresentarão em circuitos por diferentes estados do Brasil. Cachês, logística, transporte, alimentação e hospedagem serão custeados pela entidade. As inscrições vão até o dia 8 de setembro, pelo site do Sesc/RS. Serão selecionados 24 projetos de artes cênicas, 24 de literatura e 24 de música. O resultado da convocação sairá em 18 de setembro.