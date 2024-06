Reconstrói RS

Os projetos em obras de infraestrutura, dentro do plano Reconstrói RS, serão recebidos pelas Associações Comerciais e Industriais, filiadas à Federasul a partir de hoje. As inscrições podem ser feitas através do link https://forms.gle/pkvSt3PFxwxHBEBc8. Depois de avaliados por um comitê, composto por especialistas em infraestrutura, arquitetura e engenharia e, se aprovados, o Instituto Ling, que criou e coordena o Reconstrói RS, faz a doação de até R$ 1 milhão, dependendo do valor total projeto.

Tudo Fácil

Os serviços presenciais da Secretaria Municipal da Fazenda (SMF) de Porto Alegre estarão, a partir de hoje, à disposição da população nas unidades Tudo Fácil Centro (Pop Center), rua Júlio de Castilhos, 235, e Tudo Fácil Zona Norte (Bourbon Wallig), na avenida Assis Brasil, 2.611 - 3º andar).

Falecimento

Morreu no sábado, aos 82 anos, o cantor Ronald Antonucci, que ficou famoso nos tempos da Jovem Guarda com a dupla vocal Os Vips, ao lado do irmão Márcio Augusto. Entre os sucessos da dupla estiveram versões dos Beatles (em especial o hit Menina Linda) e composições de Roberto e Erasmo Carlos como A Volta, Faça Alguma Coisa Pelo Nosso Amor e É Preciso Saber Viver.

Badesul

O Badesul Desenvolvimento conta com a ampliação de limite de crédito da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) para investir em empresas inovadoras com sede ou filial no Rio Grande do Sul. A disponibilidade de recursos aumentou de R$ 133,1 milhões para R$ 286,2 milhões.

Conab

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, vai pedir a exoneração do diretor executivo de Operações e Abastecimento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Thiago José dos Santos. A diretoria de Santos é a responsável pela operacionalização e pelo edital do leilão de compra pública de arroz importado anulado pelo governo federal após suspeitas de irregularidades.

Aeroportos

As rotas aéreas gaúchas alternativas a Porto Alegre após o fechamento do aeroporto Salgado Filho contemplam 16% do total de voos domésticos que a Capital registrou de maio a junho do ano passado. Ao considerar a chamada malha emergencial, que inclui o aeroporto de Florianópolis e de outras duas cidades catarinenses, a capacidade sobe para 78%. Os dados são da Anac.