O governo do Rio Grande do Sul anunciou, na última sexta-feira, R$ 85 milhões para

reconstruir o setor cultural

do Estado depois das enchentes de maio. O anúncio foi feito no Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs). O governador Eduardo Leite afirmou que, em parceria com o Sebrae, serão destinados R$ 59, 5 milhões a microempreendedores individuais e microempresas da cultura. "Serão R$ 3 mil para os microempreendedores individuais e uma consultoria técnica para que possam se restabelecer. Já para as microempresas serão R$ 10 mil", explicou o governador. O presidente do Banrisul, Fernando Lemos, acrescentou que o banco fará uma doação de R$ 25 milhões para reconstruir os espaços físicos, como os museus, e para patrocinar eventos e trabalhadores da área. Do montante, R$ 15 milhões serão destinados para restaurar espaços culturais afetados pela invasão das águas. "Essa é uma doação histórica. Nunca houve algo desse porte feito pelo Banrisul", celebrou o presidente do banco. A instituição que mais necessitará de recursos é o próprio Margs, que receberá, imediatamente, R$ 5,68 milhões. A verba será utilizada para recuperar rede elétrica, hidrossanitária, casa de máquinas do sistema de climatização e outros reparos. O Museu Estadual do Carvão em Arroio dos Ratos receberá a fatia de R$ 3,66 milhões. A Casa de Cultura Mário Quintana terá R$ 2,6 milhões para realizar as reformas necessárias. A Casa da Ospa, que também sofreu com os estragos causados pelas cheias, receberá R$ 1,8 milhão. "Estive duas vezes no Margs de barco e uma vez com água pela cintura. Foi desesperador, mas o setor não será deixado para trás", garantiu a secretária Estadual da Cultura, Beatriz Araújo. Além disso, estão previstos mais R$ 5 milhões para editais emergenciais de eventos culturais em municípios gaúchos. As inscrições dos projetos de diversas áreas devem acontecer ainda em junho e os eventos devem ser executados até o final do ano. O Banrisul anunciou, ainda, o patrocínio, também no valor de R$ 5 milhões, de eventos como a Feira do Livro, Festival de Gramado e Bienal do Mercosul. Após os anúncios, jornalistas puderam visitar o interior das salas expositivas do Margs, onde muitas obras estavam espalhadas pelo chão. Boa parte do acervo foi levada para andares mais altos antes da inundação, mas algumas obras acabaram expostas às águas do Guaíba. Diante disso, foi montada uma 'sala de recuperação' (foto), em que grupos de especialistas se reuniram para fazer o trabalho de limpeza de obras afetadas pelas enchentes. (Bárbara Lima)