A praia de Copacabana vivenciou, na noite de sábado, um dos maiores eventos da música pop em todos os tempos. Não é exagero: a apresentação de

Madonna

reuniu 1,6 milhão de pessoas na areia e na orla da praia carioca, segundo estimativa da Riotur, empresa de turismo do município do Rio. É um público que supera os Rolling Stones (que, em 2006, reuniram cerca de 1,2 milhão de pessoas, segundo a PM, e 1,3 milhão, segundo os Bombeiros) e que coloca a apresentação da cantora como o quinto maior show do mundo, ao lado do Monsters of Rock, que também reuniu cerca de 1,6 milhão de pessoas em Moscou, em 1991. O recorde segue sendo brasileiro, mas refere-se ao show de Rod Stewart, na praia de Copacabana, para 4,2 milhões de pessoas, no réveillon de 1994.

A situação de risco criada pelas fortes chuvas no Estado, que resultou na cheia do Guaíba e em sérios alagamentos em vários pontos de Porto Alegre, também afetou grandemente a agenda cultural da Capital. A lista de

eventos culturais adiados

em decorrência da emergência climática ampliou-se no decorrer do final de semana. Inicialmente confirmadas mesmo diante das dificuldades, as apresentações do conjunto Roupa Nova no Araújo Vianna, que aconteceriam na sexta-feira e sábado, foram reagendados para os dias 1 e 2 de agosto. Já o show de Carlinhos Carneiro em homenagem aos 25 anos da Bidê ou Balde no Espaço Marin foi transferido para o dia 12 de maio, às 21h30min. Da mesma forma, o primeiro voo do Avião Alegre, equipamento que deve operar por cerca de 90 dias em Porto Alegre como alternativa de diversão e lazer, foi adiado e será reagendado em outra data, a ser divulgada em breve. O evento Presente de Mãe, no Instituto Ling, foi adiado para o dia 25 de maio, das 12h às 19h. E a banda The Calling, que tocaria em Porto Alegre nesta terça-feira, teve o show adiado, com nova data ainda por definir. Em paralelo, a Secretaria de Estado da Cultura (Sedac) informa que suas instituições vinculadas, no interior e em Porto Alegre, permanecerão fechadas até ao menos esta terça-feira.

Técnico campeão da Copa do Mundo de 1978, primeiro título mundial do futebol argentino,

César Luis Menotti

morreu neste domingo, aos 85 anos. A notícia foi confirmada pelo perfis da Associação de Futebol Argentino (AFA) nas redes sociais. A causa da morte não foi revelada, mas Menotti vinha sofrendo com uma série de problemas de saúde, que levaram à sua internação em março e abril por um quadro grave de anemia. Após atuar como meio-campista, Menotti alcançou a fama como treinador, assumindo a seleção da Argentina em 1975 e conduzindo o país nas Copas de 1978 e 1982. Seu estilo de jogo, baseado na posse de bola com intensa movimentação, ganhou o nome de "menottismo" e se tornou muito influente no mundo do futebol.