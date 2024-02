Fechamento

Negócios corporativos

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a operação de aquisição das empresas do Grupo CRM pela Nestlé Brasil. A CRM é dona das marcas Kopenhagen, Chocolates Brasil Cacau e Kop Koffe. Se o Tribunal do órgão não avocar o caso para uma nova análise ou nenhum terceiro interessado recorrer da decisão da SG, no prazo de 15 dias, a operação estará aprovada em definitivo pelo órgão antitruste.

Banco do Brasil

O Banco do Brasil começou a permitir que os clientes façam compras de títulos do Tesouro Nacional através do assistente virtual do banco no WhatsApp. Podem ser feitas aplicações em todos os títulos, o que inclui modalidades mais recentes, como o Educa e o Renda . Outros investimentos devem chegar ao WhatsApp do banco em breve.

Precatórios

As dívidas judiciais do governo federal de pequeno valor relativas a processos contra a Previdência Social quase quadruplicaram em 10 anos. Entre 2014 e 2023, as chamadas RPVs (requisições de pequeno valor) previdenciárias pularam de R$ 5,4 bilhões para R$ 19,5 bilhões. Trata-se de um crescimento de 261% no período, de acordo com mapeamento feito pelo Ministério do Planejamento.

Memória

Uma das principais referências do setor sucroenergético brasileiro, o administrador Antonio de Padua Rodrigues, 71, que participou de momentos cruciais para o setor, como o início do Proálcool, morreu no sábado. Padua, como conhecido no setor canavieiro, atuava na Unica (União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia) desde 1990 e foi, entre 2003 e 2022, diretor-técnico da entidade.

Nota Fiscal Gaúcha

O ano de 2024 começou com boas notícias para milhares de pessoas inscritas no programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG): 76,9 mil prêmios foram distribuídos no Receita da Sorte durante o mês de janeiro. Ao todo, foram oferecidos 80,6 mil e 95% tiveram vencedores. O valor repassado chegou a R$ 708,4 mil.

Governadores

O 10º encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) ocorrerá no Rio Grande do Sul entre 29 de fevereiro e 2 de março. O encontro reunirá em Porto Alegre, para uma série de debates sobre temas pertinentes às duas regiões, os governadores de sete estados: Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.