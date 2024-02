Os desfiles das 12 principais

escolas de samba do Rio de Janeiro

começaram na noite de domingo, com seis agremiações no sambódromo da Marquês de Sapucaí - que, inaugurado em 1984, está completando 40 anos. Nesta segunda-feira, a partir das 22h, vão para a avenida as seis escolas restantes - Mocidade Independente de Padre Miguel, Portela, Vila Isabel, Mangueira, Paraíso do Tuiuti e Unidos do Viradouro. Os enredos são bastante variados - a Mocidade vai falar sobre o caju e tem o samba-enredo mais ouvido nos streamings (de autoria do humorista Marcelo Adnet, entre outros); a Mangueira vai prestar homenagem à cantora Alcione; o Salgueiro vai contar a história do povo yanomani e a Imperatriz Leopoldinense, atual campeã, vai partir do testamento de uma cigana para falar sobre sorte e azar. A apuração das notas será na tarde de quarta-feira de Cinzas, e o Desfile das Campeãs será no sábado. A TV Globo transmite os desfiles desta segunda-feira, a partir das 22h.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou uma

nova categoria no Oscar

pela primeira vez desde 2001, quando Melhor Filme de Animação passou a fazer parte da premiação. A partir de 2026, a categoria de Melhor Diretor de Elenco será incluída, como parte da 98ª edição do Oscar. A categoria irá premiar diretores de elenco, responsáveis pela escolha dos atores que dão vida à história dos filmes. As regras para votação e elegibilidade serão divulgadas apenas em abril de 2025, junto das regras completas da 98ª premiação. A demanda para a categoria existe pelo menos desde final da década de 1990 - à época, porém, diretores de elenco que propuseram a discussão não receberam apoio generalizado. A cerimônia de premiação do Oscar 2024 ocorrerá no dia 1º de março.

Depois de um período de recesso, a

Cinemateca Capitólio

(rua Demétrio Ribeiro, 1.085) retoma a programação em 2024 na quarta-feira, às 19h30min, com uma sessão surpresa de uma obra-prima do cinema embalada pela música de Leonard Cohen. A entrada é franca. Mais informações sobre a sessão podem ser conferidas no site do espaço. A partir da quinta-feira, a Capitólio apresenta três filmes do prestigiado realizador português João Pedro Rodrigues: O Ornitólogo, Fogo-Fátuo e Onde fica Esta Rua? ou Sem Antes nem Depois (este co-dirigido por João Rui Guerra da Mata). O valor do ingresso para essas sessões é de R$ 16,00. Na sexta-feira, às 19h30min, a primeira edição de 2024 do Projeto Raros apresenta um marco do cinema argentino: Nazareno Cruz e o Lobo (1975), de Leonardo Favio. Com apresentação em vídeo do crítico Ramiro Solzini, a sessão tem entrada franca.