O artista plástico e escultor colombiano

Fernando Botero

morreu na sexta-feira, aos 91 anos, em sua casa no principado de Mônaco. Nascido na cidade de Medellín, Botero foi o criador do movimento artístico "boterismo" caracterizado por personagens volumosos que o tornaram reconhecido em todo o mundo. Com suas figuras corpulentas, Botero abordou uma ampla variedade de temas em sua obra, como reinterpretações de pinturas de artistas como Leonardo da Vinci e Edgar Degas, cenas de rua latino-americanas, vida doméstica e retratos satíricos de figuras políticas. Suas primeiras obras conhecidas são as ilustrações que publicou no suplemento literário do jornal El Colombiano, de sua cidade natal. Seu momento de descoberta veio em 1956, quando morava na Cidade do México: o artista pintou um bandolim com um orifício sonoro incomumente pequeno, fazendo com que o instrumento assumisse proporções exageradas. Botero ficou entusiasmado com o resultado, o que desencadeou sua exploração do volume das figuras ao longo da vida.

Morreu na sexta-feira, aos 49 anos, o artista multimídia

Alexandre Navarro Moreira.

A causa da morte não foi divulgada, mas o artista vinha enfrentando problemas crônicos de saúde, que levaram amigos a realizar um leilão de obras em apoio a ele, no último mês de julho. Nascido em Porto Alegre, Moreira tinha formação pelo Instituto de Artes da Ufrgs, e teve uma produção marcada pela diversidade de meios, atuando com pintura, fotografia, desenho, instalação, filme, performance e música. Ele integrou a geração de artistas gaúchos que despontou nos anos 1990, ganhando destaque nos anos 2000. Um de seus projetos mais destacados intitula-se Apócrifo, que vinha desenvolvendo desde 2001. A Secretaria de Estado da Cultura (Sedac) lamentou a morte do artista, e o Museu de Arte de Arte Contemporânea do RS (Macrs) também prestou homenagem ao artista.

Reconhecido como um dos maiores festivais de dança do Brasil, o

Sul Em Dança,

que completa 20 anos em 2023, acontece de 19 a 24 de setembro, no palco do Teatro do Sesi (Assis Brasil, 8.787). Os ingressos, a partir de R$ 40,00 e com opções de meia entrada, estão à venda na plataforma Sympla. A programação do evento contará com palestras, workshops, apresentações de bailarinos, grupos, escolas e projetos sociais, além de muita dança nos seus mais variados estilos. O espetáculo de abertura, no dia 20, terá a apresentação da coreografia O Abraço (foto), inspirada na técnica de restauro japonesa kintsugi e especialmente criada por Eduardo Menezes, com direção de Margit Kolling, para celebrar as duas décadas do projeto. Entre os jurados do festival estão bailarinos e coreógrafos como Alan Keller, Tainá Grando, Manoel Francisco e Ghandi Tabosa, todos nomes reconhecidos dentro e fora do País. Confira a programação completa do 20º Sul Em Dança no site do Jornal do Comércio.