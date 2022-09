Fechamento

Canoas Shopping

O Canoas Shopping promove hoje um happy hour sobre o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A partir das 19h, na Praça de Alimentação, o bate-papo abordará inclusão e diversidade. Artur de Mari, que esteve no The Voice Kids 2022, é um dos convidados.

Empresas

O mercado de M&A (fusões e aquisições) na América Latina superou 1.600 transações anunciadas e fechadas no primeiro semestre, segundo estudo preparado pela Aon com a Datasite. O Brasil lidera o ranking dos países mais ativos da região desde o início do ano, com mais de mil transações no período, alta de 3% ante o mesmo intervalo do ano anterior. Entre as indústrias que mais cresceram no mercado latino-americano de M&A, estão os setores de tecnologia e o financeiro.

Arroz

O Desafio Top Lidero, promovido pela BASF, destacou os números de produtividade acima da média nacional para o cultivo do arroz. A iniciativa foi vencida pela produtora Eneida Carlesso, de Alegrete, que se consagrou como grande campeã, com 15.789 quilos de arroz produzidos por hectare. O número é 90% superior à média da safra 2021/2022 do Irga.

Siderurgia

As compras de aço registraram alta de 5,6% em agosto ante julho, com volume total de 350,9 mil toneladas. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, a alta foi de 16%. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda). As vendas de aços planos contabilizaram alta de 6,2% quando comparadas a julho, atingindo o montante de 334,9 mil toneladas. Sobre o mesmo mês do ano passado, houve ante de 22%.

Energia

A Engie fechou contrato com a Azul para fornecer eletricidade e ar condicionado a partir de fontes renováveis para os aviões da companhia aérea enquanto estiverem estacionados no Aeroporto de Brasília, substituindo os equipamentos movidos a combustíveis fósseis. A tecnologia também deve reduzir o consumo de querosene de aviação.

Milionários

O total de milionários no Brasil deve passar dos atuais 266 mil para 572 mil até 2026, segundo o banco Credit Suisse. O levantamento, chamado Global Wealth Report 2022, considera como milionário quem possui fortuna superior a US$ 1 milhão (R$ 5,14 milhões, na cotação de ontem).