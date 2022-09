Na próxima edição do projeto Mistura Fina, que acontece nesta quinta-feira, às 18h30min, o ator e diretor teatral

Zé Adão Barbosa

apresenta sua performance Com a palavra, a letra. O espetáculo acontece no Foyer Nobre do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n), com entrada franca. O ator é apaixonado por palavras desde criança, quando costumava catar as palavras mais estranhas, difíceis e não usuais para colocar no seu vocabulário. Em 60 minutos, ele interpreta, na sua definição, algumas das letras mais amorosas, mais esquisitas, mais machistas, mais dolorosas, mais políticas e mais engraçadas de todos os tempos. Com mais de 40 anos de profissão e inúmeros espetáculos, filmes e participações na televisão, Zé Adão Barbosa é referência na formação de atores no Estado, sendo idealizador e, há mais de 12 anos, diretor da Casa de Teatro de Porto Alegre.

O Cine Farol Santander (Rua Sete de Setembro, 1.028) irá virar palco e laboratório para criações ao vivo, por conta da programação do

Farol.live.

A partir desta quarta-feira, o evento, produzido pelo festival Kino Beat e Cuco Produções, vai ocupar o espaço a cada 15 dias, durante dez meses, com variadas imersões artísticas que apostam no cruzamento de música, artes visuais, artes cênicas, audiovisual e tudo mais que couber no imaginário de cada artista envolvido. Além das performances, serão oferecidas atividades formativas gratuitas. A abertura ficará por conta da performance audiovisual Rastilho Encruzilhada, que reúne o compositor e instrumentista Kiko Dinucci e o artista multimídia Fernando Velazquéz. Já estão confirmadas as participações de Clarissa Ferreira e Marília Kosby, Guizado e Manuela Eichner, a dupla francesa Franck Vigroux e Kurt d'Haeseleer e o projeto Cine Rabeca. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 15,00 e podem ser adquiridos pelo Sympla.

Nesta sexta-feira e sábado, o músico e compositor

Marcelo Delacroix

apresenta o show 40 Anos de Música, às 19h, no Teatro Glênio Peres (Av. Loureiro da Silva, 255). A entrada é franca. Os convites podem ser retirados a partir desta quarta-feira, das 9h às 18h, na Seção de Memorial, situada no andar térreo da Câmara. O show, que integra a 6ª Mostra de Artes e Música do Teatro Glênio Peres, coloca Delacroix ao lado de Beto Chedid (violões. bandolim, cavaquinho, harmônica e voz) Giovanni Berti (percussão e voz), Mateus Mapa (flauta, baixo, percussão e voz) e Zelito (violões, violino, baixo e voz). A seleção musical inclui composições do próximo disco, como Precisamos Conversar, Benfazeja, Fonte da Nostalgia e Luna Diurna. De seus discos anteriores, não faltarão as já conhecidas Chove sobre a Cidade, Inverno, História de Nós Dois e Cantiga de Eira, do folclorista Barbosa Lessa, canção esquecida por décadas e revitalizada por Delacroix em seu disco Depois do Raio (2006).