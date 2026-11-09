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Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 15:57

Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: Receitas do mercado segurador ultrapassam R$ 300 bilhões em nove meses

Boletim também apresenta a relação entre as receitas dos segmentos supervisionados pela Susep e o Produto Interno Bruto

Boletim também apresenta a relação entre as receitas dos segmentos supervisionados pela Susep e o Produto Interno Bruto

Susep/Divulgação/JC
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O mercado de seguros registrou receitas de R$ 315,21 bilhões de janeiro a setembro de 2026. O dado foi apresentado no boletim da Superintendência de Seguros Privados e representa uma alta de 0,68% na comparação com o mesmo período de 2025. Considerada a inflação, o resultado representa uma redução real de 3,54%.

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