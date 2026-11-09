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Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 14:29

Aprendizagem profissional: uma porta de entrada para o futuro

Iniciativas aproximam estudantes e jovens do ambiente corporativo, permitem o contato com diferentes áreas de atuação e ajudam a construir perspectivas de carreira

Iniciativas aproximam estudantes e jovens do ambiente corporativo, permitem o contato com diferentes áreas de atuação e ajudam a construir perspectivas de carreira

Reprodução/JC
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A entrada no mercado de trabalho é um dos momentos mais importantes da trajetória de um jovem. É nessa etapa que conhecimentos adquiridos na formação educacional começam a ganhar aplicação prática, enquanto habilidades como responsabilidade, autonomia, comunicação e capacidade de trabalhar em equipe são desenvolvidas. Por isso, programas de aprendizagem profissional precisam ser reconhecidos como instrumentos estratégicos para o desenvolvimento de pessoas e para o futuro do mercado de trabalho.

Essas iniciativas aproximam estudantes e jovens do ambiente corporativo, permitem o contato com diferentes áreas de atuação e ajudam a construir perspectivas de carreira. Para as empresas, ainda representam uma oportunidade de identificar talentos, renovar conhecimentos e preparar profissionais que poderão contribuir com suas atividades no longo prazo.

“Não podemos esperar que os jovens cheguem ao mercado de trabalho com experiência se não oferecermos condições para que ela seja construída. A aprendizagem profissional é um caminho fundamental para transformar potencial em competência e aproximar as novas gerações de oportunidades no mercado de trabalho”, destaca o CEO Lucas Baldisserotto.

Estudos demonstram o valor dessas experiências. A Pesquisa Perfil Aprendiz 2026, que ouviu 569 jovens do IDEA (Inovação, Desenvolvimento, Educação e Aprendizagem), programa de aprendizagem profissional do CIEE-RS, revelou que 84,7% percebem impacto positivo da experiência na vida profissional, enquanto 87,8% afirmam desenvolver habilidades valorizadas pelo mercado de trabalho.

No CIEE-RS, essa compreensão orienta o trabalho desde 2008. A instituição conecta jovens, empresas e instituições de ensino, oferecendo suporte aos processos de seleção, contratação, formação e acompanhamento. A integração entre formação teórica e prática profissional é especialmente importante para que o jovem desenvolva competências em um ambiente estruturado e orientado.

Ampliar e qualificar essas oportunidades é uma responsabilidade compartilhada entre empresas, instituições de ensino e sociedade.

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