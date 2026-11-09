Aprendizagem profissional: uma porta de entrada para o futuro

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Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 14:29
Iniciativas aproximam estudantes e jovens do ambiente corporativo, permitem o contato com diferentes áreas de atuação e ajudam a construir perspectivas de carreiraReprodução/JC
A entrada no mercado de trabalho é um dos momentos mais importantes da trajetória de um jovem. É nessa etapa que conhecimentos adquiridos na formação educacional começam a ganhar aplicação prática, enquanto habilidades como responsabilidade, autonomia, comunicação e capacidade de trabalhar em equipe são desenvolvidas. Por isso, programas de aprendizagem profissional precisam ser reconhecidos como instrumentos estratégicos para o desenvolvimento de pessoas e para o futuro do mercado de trabalho.