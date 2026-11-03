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Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 14:01

Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: O cuidado de não deixar despesas

A falta de previsão determina que um momento triste se torne ainda mais dramático em função da falta de dinheiro

A falta de previsão determina que um momento triste se torne ainda mais dramático em função da falta de dinheiro

IA/Divulgação/JC
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Na última semana, uma cena no saguão do Instituto de Cardiologia, em Porto Alegre, expôs uma realidade dolorosa. Enquanto lamentava a morte de um parente, uma família precisava resolver outra urgência: como pagar pelo funeral. Sem recursos e, conforme o relato, diante da informação de que a cota de sepultamento gratuito municipal estava esgotada, restava recorrer a uma “vaquinha” entre amigos para garantir uma despedida digna.

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