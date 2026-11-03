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Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 11:11

Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: O cuidado de não deixar despesas

Falta de previsão determina que um momento triste se torne ainda mais dramático em função da falta de dinheiro.

Falta de previsão determina que um momento triste se torne ainda mais dramático em função da falta de dinheiro.

Imagem gerada por IA
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Na última semana, uma cena no saguão do Instituto de Cardiologia, em Porto Alegre, expôs uma realidade dolorosa. Enquanto lamentava a morte de um parente, uma família precisava resolver outra urgência: como pagar pelo funeral. Sem recursos e, conforme o relato, diante da informação de que a cota de sepultamento gratuito municipal estava esgotada, restava recorrer a uma “vaquinha” entre amigos para garantir uma despedida digna.

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