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Publicada em 30 de Outubro de 2026 às 16:48

Um bom lugar para trabalhar transforma vidas

O CIEE conquistou o selo Great Place to Work (GPTW) e alcançou a 19ª posição entre as 50 melhores organizações para trabalhar no Estado

O CIEE conquistou o selo Great Place to Work (GPTW) e alcançou a 19ª posição entre as 50 melhores organizações para trabalhar no Estado

CIEE/Divulgação/JC
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O Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) conquistou o selo Great Place to Work (GPTW) e alcançou a 19ª posição entre as 50 melhores organizações para trabalhar no Estado. O resultado, anunciado no dia 27, representa uma evolução de sete posições em relação ao ano anterior e reconhece o trabalho desenvolvido para fortalecer a cultura organizacional, o bem-estar e a experiência dos colaboradores.

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