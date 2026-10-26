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Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 15:08

Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: A nova fase dos corretores de seguros

André Thozeski: "O corretor tem que se especializar"

André Thozeski: "O corretor tem que se especializar"

FERNANDA FELTES/JC
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O Sindicato dos Corretores de Seguros do Rio Grande do Sul realiza nesta terça-feira, das 13h às 18h, na Casa de Retiro, em Passo Fundo, a quinta e última edição de 2026 do Fórum Regional de Seguros. As edições anteriores foram realizadas nas cidades de Caxias do Sul, Santo Ângelo, Santa Maria e Porto Alegre com as participações de representantes da Bradesco Seguros, HDI e Porto Seguro. Nesta entrevista, o presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros do Rio Grande do Sul, André Thozeski, destaca os objetivos do evento.

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