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Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 12:17

A música como caminho para novas oportunidades

É essa perspectiva que orienta a criação da Orquestra Jazz Sinfônica e do Coral Jovem, idealizada pelo CIEE-RS

É essa perspectiva que orienta a criação da Orquestra Jazz Sinfônica e do Coral Jovem, idealizada pelo CIEE-RS

CIEE/Divulgação/JC
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A formação cultural também é parte importante do desenvolvimento dos jovens. O acesso à música, que estimula a criatividade e a sensibilidade, contribui para o aprendizado da disciplina, do trabalho coletivo e da expressão individual. Quando essas experiências são oferecidas a quem historicamente teve menos oportunidades, seu alcance vai além da formação artística.

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