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Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 16:55

Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: CVG-RS promove evento em Passo Fundo

Jean Figueiró

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CVG-RS/Divulgação/JC
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Nesta quinta-feira, dia 22 de outubro, às 8h30min, o Clube de Vida e Benefícios do Rio Grande do Sul realiza mais uma edição do Café Itinerante na cidade de Passo Fundo. O evento ocorrerá no Hotel Itatiaia, localizado na Rua Capitão Eleutério, 168. O palestrante será Jean Figueiró, Diretor Comercial da ASAS Group, que abordará o tema “Como identificar oportunidades de negócios na própria carteira de clientes”. Mais informações podem ser obtidas através do e-mail secretaria@cvgrs.com.br ou pelo celular/whats (51) 99261-9006.

Receitas do mercado segurador crescem no decorrer de 2026

As receitas do segmento de seguros somaram R$ 281,27 bilhões de janeiro a agosto de 2026, apresentando alta nominal de 0,49% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os dados constam no Boletim da Superintendência de Seguros Privados

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