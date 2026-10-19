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Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 09:07

Por que o compromisso de estágio é importante?

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O termo de compromisso de estágio é um dos principais instrumentos para garantir que a experiência profissional contribua para a formação do estudante. Previsto na Lei nº 11.788/2008, o documento formaliza a relação entre estudante, empresa, instituição de ensino e estabelece as atividades que serão desenvolvidas. Quando a rotina não corresponde ao que foi acordado ou passa a priorizar tarefas sem relação com o curso, o estágio corre o risco de se afastar de sua finalidade educativa.

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