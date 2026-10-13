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Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 16:44

Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: As diversas atividades dos atuários

Eder Oliveira:

Eder Oliveira: "As seguradoras precisam entender o atuário como um consultor efetivo"

Atuária Brasil/Divulgação/JC
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O trabalho do atuário está presente em diversas atividades da economia. A associação mais conhecida é da atuação no segmento de seguros. Apesar do reconhecimento e valorização profissional, a procura pela formação acadêmica é baixa no Brasil. Este cenário será abordado nesta entrevista com Eder Gerson Aguiar de Oliveira, atuário e sócio da Atuária Brasil Assessoria, Consultoria e Auditoria.

- O que faz o atuário e quais são os campos de atuação?

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