Novo posto de atendimento fortalece oportunidades de formação na Região de Cachoeira do Sul

O Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) inaugurou, na última quarta-feira (07), um novo posto de atendimento em Cachoeira do Sul. A nova estrutura representa mais um passo na trajetória da instituição no município, onde atua desde 1995, e amplia as condições de atendimento a estudantes, jovens aprendizes, empresas e instituições parceiras de uma região que reúne 15 cidades.
Localizado na Rua Senador Pinheiro Machado, 1.902, no Centro, o espaço foi estruturado para oferecer mais conforto, acessibilidade e qualidade aos diferentes públicos atendidos pelo CIEE-RS. A unidade conta com recepção ampla, duas salas de aula, sala de reunião, laboratório de informática e espaços de convivência interno e externo, ampliando também as possibilidades para capacitações, encontros e ações de integração com parceiros.
“Cachoeira do Sul tem uma história importante na atuação do CIEE-RS. Estamos presentes no município há mais de três décadas, acompanhando transformações e contribuindo para aproximar jovens, empresas e instituições. A nova unidade representa a continuidade desse trabalho e cria melhores condições para ampliarmos ainda mais esse atendimento, não apenas em Cachoeira, mas em toda a região”, destaca Lucas Baldisserotto, CEO do CIEE-RS.
A presença consolidada na região se traduz atualmente em 450 contratos ativos de estágio e 230 de aprendizagem, aproximando estudantes e jovens do mundo do trabalho e contribuindo para a formação de novas trajetórias profissionais.
A inauguração reafirma o compromisso do CIEE-RS com a descentralização de seus serviços e com a presença próxima das comunidades. Ao qualificar a estrutura de atendimento, a instituição fortalece uma atuação construída ao longo de décadas e abre espaço para novas oportunidades de estágio, aprendizagem, capacitação e desenvolvimento profissional em Cachoeira do Sul e nos municípios de sua abrangência.