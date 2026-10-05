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Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 17:28

Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: As novas funções da Ferramenta de Riscos Climáticos da CNseg

A Confederação Nacional das Seguradoras ampliou a capacidade de análise da Ferramenta de Riscos Climáticos

A Confederação Nacional das Seguradoras ampliou a capacidade de análise da Ferramenta de Riscos Climáticos

CNseg/Divulgação/JC
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A Confederação Nacional das Seguradoras ampliou a capacidade de análise da Ferramenta de Riscos Climáticos. Ela permite que qualquer cidadão consulte, gratuitamente, o risco de deslizamentos e de incidência de raios em seu endereço. Disponível por CEP, a plataforma já oferecia avaliações de vulnerabilidade a inundações.

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