Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: As novas funções da Ferramenta de Riscos Climáticos da CNseg

Porto Alegre,
Não é necessário ser assinante
Prezado(a) assinante, ajude-nos a manter seus dados cadastrais atualizados. Leva poucos minutos.
Se você encontrou algum erro nesta notícia, por favor preencha o formulário abaixo e clique em enviar. Este formulário destina-se somente à comunicação de erros.
Ao utilizar nossos serviços, você aceita a política de monitoramento de cookies. Para mais informações, consulte nossa Política de privacidade.
Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 17:28
A Confederação Nacional das Seguradoras ampliou a capacidade de análise da Ferramenta de Riscos ClimáticosCNseg/Divulgação/JC
A Confederação Nacional das Seguradoras ampliou a capacidade de análise da Ferramenta de Riscos Climáticos. Ela permite que qualquer cidadão consulte, gratuitamente, o risco de deslizamentos e de incidência de raios em seu endereço. Disponível por CEP, a plataforma já oferecia avaliações de vulnerabilidade a inundações.