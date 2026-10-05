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Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 10:30

Segurança digital também é responsabilidade compartilhada

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Outubro, Mês de Conscientização sobre Cibersegurança, reforça um tema que vai além das equipes de tecnologia. À medida que as relações se tornam mais digitais, proteger informações passa a integrar a estratégia, a continuidade dos negócios e a confiança entre organizações e seus públicos.

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