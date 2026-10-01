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Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 10:53

Hospital São Lucas da Pucrs lança portfólio de soluções em saúde para empresas no CongregaRH

Pucrs participa da programação do evento para gestores que ocorre no Centro de Eventos da universidade

Pucrs participa da programação do evento para gestores que ocorre no Centro de Eventos da universidade

Pucrs/Divulgação/JC
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O Hospital São Lucas da Pucrs apresenta, durante o CongregaRH 2026, seu novo portfólio de soluções em saúde voltado ao ambiente corporativo. A iniciativa reúne serviços desenvolvidos para apoiar empresas em diferentes desafios relacionados à saúde de seus colaboradores, combinando prevenção, avaliação especializada e acesso a linhas de cuidado do Hospital.

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