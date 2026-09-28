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Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 17:12

Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: A transformação digital dos corretores de seguros

Samy Hazan:

Samy Hazan: "O corretor precisa estar confortável em usar as novas tecnologias"

ENS/Divulgação/JC
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Digitalizar uma corretora não significa apenas adotar novas ferramentas. Significa rever a forma como a carteira é analisada, como os clientes são atendidos, como as oportunidades são geradas e como a operação se prepara para um mercado mais conectado, automatizado e orientado por dados. Esta é a proposta do curso Transformação Digital para Corretores de Seguros da Escola de Negócios e Seguros. O tema será abordado nesta entrevista com o professor e coordenador acadêmico da ENS, Samy Hazan.

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