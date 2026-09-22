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Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 16:40

CIEE-RS e Casa de Saúde Menino Jesus de Praga promovem qualificação gratuita em saúde

A cooperação foi formalizada no dia 17 de setembro, em solenidade realizada no Centro de Eventos CIEE-RS

A cooperação foi formalizada no dia 17 de setembro, em solenidade realizada no Centro de Eventos CIEE-RS

Reprodução/JC
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Ampliar o acesso à qualificação profissional também é uma forma de contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Com esse propósito, o CIEE-RS e a Casa de Saúde Menino Jesus de Praga unem experiências para oferecer gratuitamente o Curso Livre de Qualificação em Cuidados Especializados a Pacientes Neurológicos, em Porto Alegre.

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