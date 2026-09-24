Complexo Hospitalar Unimed Vale do Sinos conquista destaque no Ranking IntelLat 2026

O Complexo Hospitalar Unimed Vale do Sinos conquistou um importante reconhecimento nacional e internacional ao integrar, pela primeira vez, o Ranking IntelLat 2026, avaliação que reúne hospitais e clínicas de alta complexidade de diferentes países da América Latina.
Na edição deste ano, que contou com 105 instituições de dez países da América Latina, o Complexo Hospitalar Unimed Vale do Sinos alcançou a quarta posição entre as instituições gaúchas classificadas e foi o único representante hospitalar do Sistema Unimed a integrar o ranking geral. Na classificação geral, ficou na 98ª posição entre as 105 instituições avaliadas e na 36ª posição entre as 41 brasileiras.
O desempenho também apresentou resultados de destaque em dimensões específicas da avaliação. Em Experiência do Paciente, o Complexo alcançou a 28ª posição na América Latina, enquanto em Sustentabilidade ficou na 46ª colocação.
O Ranking IntelLat avalia a gestão clínica e a gestão geral de hospitais e clínicas de alta complexidade. A metodologia considera 167 questões, acompanhadas de informações e evidências institucionais, além de uma pesquisa de reputação e recomendação realizada com médicos e outros profissionais da comunidade da saúde. A avaliação contempla nove dimensões: Segurança e Resultados Clínicos; Pessoas; Criação de Conhecimento; Eficiência; Tecnologia; Telemedicina e Hospitalização Domiciliar; Sustentabilidade; Experiência do Paciente; e Prestígio.