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Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 15:41

Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: A nova era de distribuição de seguros

Ricardo Pansera:

Ricardo Pansera: "O corretor de seguros é o profissional que vai estar ao lado e na defesa dos direitos do segurado"

Arquivo Pessoal/JC
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O 24º Congresso Brasileiro de Corretores de Seguros foi realizado no Rio de Janeiro, entre os dias 27 e 29 de agosto. A nova era de distribuição de seguros foi o tema central do evento, que contou com a participação de representações dos corretores, seguradoras, mercado econômico e autoridades. Nesta entrevista, o vice-presidente da Federação Nacional dos Corretores da Região Sul, Ricardo Pansera, fala sobre a importância do Congresso.

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