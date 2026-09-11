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Publicada em 11 de Setembro de 2026 às 17:39

Setembro tem programação gratuita de Oficinas Digitais no CIEE-RS 

São quatro conteúdos disponíveis até o dia 30, com acesso totalmente online

São quatro conteúdos disponíveis até o dia 30, com acesso totalmente online

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Para jovens que buscam se qualificar e desenvolver novas habilidades, o CIEE-RS oferece, ao longo de setembro, uma programação de Oficinas Digitais gratuitas. São quatro conteúdos disponíveis até o dia 30, com acesso totalmente online.

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