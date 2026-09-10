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Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 15:23

FETRANSUL endossa manifesto de Confederações Empresariais

As informações são divulgadas pela Fetransul

As informações são divulgadas pela Fetransul

Fetransul/Divulgação/JC
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Entidades empresariais nacionais publicaram na Folha de São Paulo, no dia 09 de setembro, um manifesto que conclama o Supremo Tribunal Federal – STF a prestar esclarecimentos públicos sobre a crise que se instalou na Corte Suprema do País. A imprensa dá conta de que o presidente do Tribunal, ministro Edson Fachin, marcou uma sessão extraordinária com esta pauta para a próxima terça,  15 de setembro.

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