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Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 15:54

Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: A liderança da Classe C na aquisição do seguro auto

Ana Paula Schmeiske:

Ana Paula Schmeiske: "O seguro de automóvel já é pertencente à classe média brasileira"

CNseg/Divulgação/JC
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JC
Levantamento da Comissão de Inteligência de Mercado da Confederação Nacional das Seguradoras apontou que 41% dos segurados de Automóveis pertencem à classe C, com renda entre R$ 5,6 mil e R$ 14,1 mil mensais.

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