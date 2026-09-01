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Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 09:03

Estágio: o que as empresas podem oferecer

No CIEE-RS, os maiores contingentes em busca de aprendizado prático estão no Ensino Médio

No CIEE-RS, os maiores contingentes em busca de aprendizado prático estão no Ensino Médio

Reprodução/JC
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Antes de oferecer uma oportunidade de estágio, vale entender duas coisas: onde estão os estudantes e o que eles esperam para seu desenvolvimento. No CIEE-RS, os maiores contingentes em busca de aprendizado prático estão no Ensino Médio e nos cursos de Administração — superior e técnico —, Direito, Pedagogia, Marketing, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Arquitetura e Gestão Comercial.

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