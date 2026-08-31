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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 14:13

Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: A relação consumidores e seguradoras

Ricardo Villar:

Ricardo Villar: "O corretor precisa estar ao lado do segurado"

André Bresolin/Divulgação/JC
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O consumidor de seguro foi o grande beneficiado com a nova Lei do Seguro. O regramento determina prazos específicos para aceitação de propostas e regulação de sinistros. A relação dos consumidores com as seguradoras é o tema desta entrevista com o advogado e presidente da Comissão de Seguros da OAB/RS, Ricardo Villar.

- O regramento é positivo para o consumidor?

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