Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaConteúdo PublicitárioConteúdo Publicitário

Publicada em 17 de Agosto de 2026 às 16:51

Região de Santa Maria recebe ações do CIEE-RS no mês do estagiário

As ações integram a programação em alusão ao Dia do Estagiário, celebrado em 18 de agosto

As ações integram a programação em alusão ao Dia do Estagiário, celebrado em 18 de agosto

Reprodução/JC
Compartilhe:
JC
JC
Preparar quem está começando a vida profissional vai muito além de aproximar jovens de uma vaga. Informação, orientação e espaços de troca também são importantes para que os estudantes conheçam melhor o mundo do trabalho, desenvolvam competências e façam escolhas mais conscientes sobre seus próximos passos.

Notícias relacionadas