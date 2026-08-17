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Publicada em 17 de Agosto de 2026 às 12:34

Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: Adesivo eleitoral e a cobertura do seguro veicular

Jaime Soares, presidente da comissão de seguros de automóvel da Federação Nacional de Seguros Gerais

Jaime Soares, presidente da comissão de seguros de automóvel da Federação Nacional de Seguros Gerais

CNseg/Divulgação/JC
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Em tempos de eleições, muitas pessoas podem ter dúvidas sobre colocar adesivos de propaganda política em seus veículos. O presidente da comissão de seguros de automóvel da Federação Nacional de Seguros Gerais, Jaime Soares, esclarece se o uso de adesivo eleitoral pode determinar ou não a perda da cobertura do seguro veicular.

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