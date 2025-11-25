Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: Resiliência Climática

O presidente da Confederação Nacional das Seguradoras, Dyogo Oliveira, propôs a criação de uma força-tarefa internacional sobre resiliência climática e segurança na transição. A iniciativa ocorreu no dia 21 de novembro, último dia do ciclo de debates da Casa do Seguro, durante a COP30, em Belém, no Pará.

Conforme Oliveira, a iniciativa visa unir seguradoras, cientistas, governos e sociedade civil rumo à COP31, na Turquia, para que o setor de seguros não participe apenas, mas lidere as discussões e ações climáticas no cenário global.

A estrutura da força-tarefa prevê pilares articulados entre garantias, academia e ciência, governos e bancos centrais, sociedade civil e comunidades, além da economia real, criando um arranjo capaz de transformar o conhecimento em ação.

Na avaliação de Dyogo Oliveira, o momento é especialmente favorável para avançar. “Há um alinhamento crescente entre os setores público e privado em torno do potencial de financiamento da agenda climática, o que abre espaço para acelerar compromissos e implementar soluções concretas.”

Ele destacou que, na Casa do Seguro, foi possível estabelecer um conjunto amplo de parcerias e consolidar uma visão mais transversal do papel do seguro nas diversas atividades da economia e da vida em sociedade. O presidente da CNseg resumiu o clima ao afirmar que o setor sai de Belém com um “enorme dever de casa” e que espera ser cobrado pelos parceiros sobre os avanços daqui em diante.

A necessidade de políticas climáticas em evidências foi destacada por Goret Pereira Paulo, diretora de Pesquisa e Inovação da Fundação Getúlio Vargas. Para ela, a COP30 mostrou que esse conceito deixou de ser abstrato e passou a se concretizar em práticas que só avançam quando a ciência, o governo e o setor privado trabalham de forma integrada.

Guia lançado na COP30 reforça Capitalização como instrumento estratégico para o setor de infraestrutura

O lançamento do Guia Prático de Seguros e Capitalização para contratos de concessões e Parcerias Público-Privadas ocorreu na Casa do Seguro, em Belém, na COP30. A publicação é resultado de uma cooperação entre a CNseg, a Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos e o Ministério de Portos e Aeroportos, com a colaboração da Federação Nacional de Capitalização e da Federação Nacional de Seguros Gerais.