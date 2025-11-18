Banrisul atinge 300 mil contas digitais e amplia presença nacional com aplicativo renovado

O Banrisul alcançou a marca de 300 mil contas digitais abertas em todo o Brasil, avançando em sua estratégia de expansão e modernização dos serviços financeiros oferecidos aos clientes. Desse total, cerca de 57% foram abertas por clientes do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, enquanto o restante foi aberto nos demais estados, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Lançada em maio de 2024, a Conta Digital Banrisul tem conquistado usuários pela facilidade de uso, isenção de tarifas e compatibilidade dos cartões de crédito com as carteiras digitais Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.
Com abertura 100% digital e gestão integrada pelo app, a conta se diferencia pela experiência personalizada e intuitiva. As campanhas publicitárias são protagonizadas pela cantora Luísa Sonza, contribuindo para ampliar a visibilidade da iniciativa e impulsionar a adesão em todas as regiões do País, principalmente pelo público jovem.
Aplicativo Banrisul: de cara nova e mais fácil de usar
Em setembro deste ano, o Banrisul anunciou a atualização do seu aplicativo, que ficou mais moderno, com uma navegação mais fluida e simplificada. O novo design foi desenvolvido com base em pesquisas com clientes e alinhado às diretrizes internacionais de acessibilidade, pensado para oferecer ao usuário um controle financeiro mais completo.
Entre os novos recursos, estão:
- Pix com navegação aprimorada;
- Contratação ágil de crédito diretamente pelo app;
- Aplicações financeiras facilitadas;
- Meu Banricompras, para monitorar as transações do cartão de débito em tempo real;
- Minhas Finanças, ferramenta de organização financeira e Open Finance;
- Tag Banrisul para pagamento de pedágios e estacionamentos;
- Banri Global Account, a conta multimoedas do Banrisul;
- Banrisul Ofertas, com descontos exclusivos.
Spoiler: novas experiências digitais a caminho
Em breve, o Banrisul lançará novidades voltadas a diferentes perfis e necessidades financeiras, ampliando a atuação da instituição, sempre atenta à evolução constante dos serviços bancários.