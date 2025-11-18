Banrisul atinge 300 mil contas digitais e amplia presença nacional com aplicativo renovado

O Banrisul alcançou a marca de 300 mil contas digitais abertas em todo o Brasil, avançando em sua estratégia de expansão e modernização dos serviços financeiros oferecidos aos clientes. Desse total, cerca de 57% foram abertas por clientes do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, enquanto o restante foi aberto nos demais estados, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Banrisul Lançada em maio de 2024, a Conta Digitaltem conquistado usuários pela facilidade de uso, isenção de tarifas e compatibilidade dos cartões de crédito com as carteiras digitais Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Com abertura 100% digital e gestão integrada pelo app, a conta se diferencia pela experiência personalizada e intuitiva. As campanhas publicitárias são protagonizadas pela cantora Luísa Sonza, contribuindo para ampliar a visibilidade da iniciativa e impulsionar a adesão em todas as regiões do País, principalmente pelo público jovem.

Aplicativo Banrisul: de cara nova e mais fácil de usar

Em setembro deste ano, o Banrisul anunciou a atualização do seu aplicativo, que ficou mais moderno, com uma navegação mais fluida e simplificada. O novo design foi desenvolvido com base em pesquisas com clientes e alinhado às diretrizes internacionais de acessibilidade, pensado para oferecer ao usuário um controle financeiro mais completo.

Entre os novos recursos, estão:

Pix com navegação aprimorada;

Contratação ágil de crédito diretamente pelo app;

Aplicações financeiras facilitadas;

Meu Banricompras, para monitorar as transações do cartão de débito em tempo real;

Minhas Finanças, ferramenta de organização financeira e Open Finance;

Tag Banrisul para pagamento de pedágios e estacionamentos;

Banri Global Account, a conta multimoedas do Banrisul;

Banrisul Ofertas, com descontos exclusivos.

Spoiler: novas experiências digitais a caminho

Em breve, o Banrisul lançará novidades voltadas a diferentes perfis e necessidades financeiras, ampliando a atuação da instituição, sempre atenta à evolução constante dos serviços bancários.