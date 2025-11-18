D1 Empreendimentos redefine o alto padrão no Litoral Norte com o DOHA Exclusive Living, com consultoria da Porsche Consulting

A D1 Empreendimentos segue consolidando sua trajetória de excelência no mercado imobiliário com um passo estratégico que conecta visão, inovação e sofisticação. A empresa firmou parceria inédita com a Porsche Consulting, referência global em gestão e performance, trazendo para o Litoral Norte uma abordagem única de inteligência de processos e excelência para empreendimentos de alto padrão.
O primeiro fruto dessa união é o DOHA Exclusive Living, lançado em 3 de novembro em evento fechado para corretores. Localizado na praia de Capão da Canoa, frente para a badalada Atlântida, o projeto oferece 50 unidades exclusivas, com apartamentos de até 175 m² privativos, rooftop panorâmico no 15º pavimento e arquitetura inspirada na elegância do Catar. Segundo a D1, cada detalhe foi planejado para oferecer experiência memorável aos moradores e investidores.
Localizado em Capão da Canoa, o DOHA oferece 50 unidades exclusivas D1 Empreendimentos/Divulgação/JC
A D1 conquistou reconhecimento no Sinduscon Premium 2025, principal premiação do setor da construção civil no Rio Grande do Sul, recebendo prêmios em duas categorias, sendo um deles o melhor empreendimento de grande porte do Estado. O presidente do Sinduscon-RS, Claudio Teitelbaum, destaca que “o prêmio sobe a régua, dissemina boas práticas e dá visibilidade a projetos que impactam positivamente o mercado”. A distinção evidencia o compromisso da D1 em combinar inovação, design e engenharia de alta performance.
De acordo com Duani Teixeira, CEO da D1, “a parceria com a Porsche Consulting nos permite elevar ainda mais os padrões de entrega, aliando luxo, tecnologia e sustentabilidade, criando um legado que transcende o mercado”. O diretor comercial Geazi Diogenes acrescenta que o DOHA Exclusive Living reforça o olhar visionário da empresa sobre o Litoral Norte, fortalecendo Capão da Canoa como referência em empreendimentos premium.
A D1 Empreendimentos, com esse projeto, consolida-se não apenas como construtora, mas como agente de transformação urbana e econômica, oferecendo investimentos diferenciados e experiências de alto padrão, especialmente para clientes que buscam exclusividade, conforto e valorização imobiliária.
O DOHA Exclusive Living é comercializado por corretores especializados, garantindo atendimento personalizado para compradores e investidores que buscam a excelência em cada detalhe do empreendimento.