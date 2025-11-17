Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: Consciência para a preservação da vida

O Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul realizou no dia 14 de novembro, na sua sede, em Porto Alegre, o Café da Manhã com Propósito.

A proposta básica do encontro foi divulgar as iniciativas da Fundação Thiago Gonzaga, que completou 29 anos de atividades em maio, sendo que neste período trabalhou para preservar vidas no trânsito e mobilizou mais de 20 mil voluntários em todo o mundo. O Sindseg-RS tem nove anos de parceria consolidada com a Fundação.

A entidade opera dentro de três pilares: educação; políticas públicas e assistência social. O Programa Vida Urgente engloba um conjunto de projetos e ações que, por meio de conscientização visam humanizar o trânsito no país. Atualmente, quatro projetos estão ativos: Caminho Seguro; Transitando pela Vida; Conta Comigo e Grupos de Apoio a Pais e Coral.

Durante a exposição, foram apresentados dados do trânsito no Brasil. Em 2024, ocorreram 36 mil mortes. Desse total, 11% das vítimas eram condutores de motos.

Dados do Detran-RS, apontam que em 2024 os sinistros de trânsito causaram um prejuízo de R$ 4,14 bilhões no Rio Grande do Sul. Além disso, Porto Alegre registrou a maior taxa de mortes no trânsito dos últimos sete anos.

Em 2024, 84 pessoas perderam a vida nas vias da capital gaúcha. No mesmo ano, 6.787 pessoas sofreram sinistros de trânsito na cidade, sendo que 224 tinham até 17 anos. Em 2025, a cada 4 dias uma pessoa morre no trânsito de Porto Alegre. Até julho, foram 54 mortes, sendo duas de adolescentes com idades de 11 a 17 anos.

Fundadora da Fundação Thiago Gonzaga, Diza Gonzaga André Bresolin/Divulgação/JC

Em 2023, 34.881 pessoas perderam a vida em sinistros de trânsito no Brasil e outras 230.193 foram internadas com lesões graves, de acordo com dados do Conselho Federal de Medicina e da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Para cada vida perdida, dez pessoas ficam com sequelas graves ou permanentes.

O fator velocidade foi abordado no encontro, pois este item é o principal fator de risco, aumentando em 30% a possibilidade de acidentes fatais. Estudos indicam que a 30 km/h, as chances de sobrevivência em um sinistro de trânsito são de 90%. A 60 km/h, as chances caem para 2%.

A fundadora da Fundação Thiago Gonzaga, Diza Gonzaga, disse que a parceria com o Sindicato é significativa. Ressaltou ainda que o papel da entidade é o de preservação da vida.

O presidente do Sindseg-RS, Ederson Daronco, destacou o trabalho de conscientização da Fundação, que abrange crianças, jovens e adultos. Lembrou que é importante mostrar este projeto à sociedade e às companhias associadas.

Os interessados em apoiar a Fundação Thiago Gonzaga podem buscar informações por meio dos seguintes contatos: site (vidaurgente.org.br); e-mail (vidaurgente@vidaurgente.org.br); instagram (vidaurgente@vidaurgente.org.br) e celular (51) 99288-9808.