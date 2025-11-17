A geração do propósito: os estagiários de 2025

Mais do que números, a Pesquisa Perfil do Estagiário 2025, realizada pelo CIEE-RS, traz um retrato de época. O jovem que inicia sua trajetória profissional no Rio Grande do Sul hoje é digital, inquieto e guiado por propósito. Quer crescer, mas também quer equilíbrio. Quer autonomia, mas não abre mão de um ambiente que o acolha e o escute.

O estudo, que ouviu 2.441 estudantes, mostra que o estágio continua sendo a principal porta de entrada para o mercado: 94% dos jovens estão estagiando, e 82% enxergam essa experiência como essencial para impulsionar a carreira. Mas há uma diferença em relação às gerações anteriores: o estágio deixou de ser apenas uma etapa obrigatória para se tornar um espaço de experimentação - onde teoria e prática se encontram, e o aprendizado ganha forma real.

“O estágio hoje é mais do que uma oportunidade de trabalho. É um ambiente de formação humana, um lugar onde o jovem se descobre, testa seus limites e entende o valor da colaboração. É esse olhar que precisamos fortalecer”, afirma Lucas Baldisserotto, CEO do CIEE-RS.

A pesquisa mostra também que 84% dos estagiários já utilizam Inteligência Artificial em seus estudos ou atividades profissionais, e que 58% valorizam empresas com políticas de diversidade e inclusão. O crescimento profissional (78,7%) é o principal fator de permanência em uma organização, superando remuneração (35,8%) e benefícios (17,7%).

Ao mesmo tempo, surgem novos sinais de alerta: 20% dizem não conseguir descansar o suficiente. Falam de propósito e aprendizado, mas também de cansaço. Essa dualidade - entre ambição e bem-estar - talvez seja a marca mais forte dessa geração.

O jovem de 2025 entende que o estágio não é apenas um degrau na carreira, mas um capítulo importante de autoconhecimento e transformação. E o CIEE-RS segue ao lado desses jovens, fortalecendo essa ponte entre o desejo de aprender e as oportunidades que constroem o futuro do trabalho.