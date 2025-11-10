Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: Impacto do IOF reduz projeção do mercado segurador

As iniciativas do governo federal de aplicar a cobrança de 5% do IOF sobre os planos de Previdência no regime VGBL, fato que levará a uma queda de 19,4% na captação do produto em 2025, e a de reduzir os recursos alocados do Seguro Rural de R$ 1 bilhão para R$ 500 milhões, determinaram mudanças no cenário do mercado segurador.

Durante entrevista coletiva concedida no dia 04 de novembro, os presidentes da Confederação Nacional das Seguradoras, Dyogo Oliveira, e da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, Edson Franco, detalharam os impactos das medidas no segmento.

A estimativa da CNseg e da FenaPrevi é de que o setor deverá crescer 1,9% este ano, considerando a Saúde Suplementar. A nova projeção é 8,2 pontos percentuais abaixo do previsto anteriormente, em dezembro de 2024.

A nova regra de cobrança de IOF sobre o VGBL para aportes acima de R$ 300 mil neste ano e de aportes acima de R$ 600 mil a partir de 2026, afetou o desempenho do segmento: entre janeiro e agosto deste ano, as contribuições da Previdência registraram queda de 15,2% na comparação com o mesmo período de 2024.

Para Edson Franco, não há precedente de incidência de imposto sobre valores de aportes destinados à acumulação de recursos, inclusive pelo fato de serem recursos que já sofreram tributação pelo imposto de renda.

Presidente da FenaPrevi, Edson Franco FENAPREVI/DIVULGAÇÃO/JC

Outro ramo que terá resultado abaixo do esperado é o do Seguro Rural. Segundo Dyogo Oliveira, com a redução da subvenção, muitos agricultores deixaram de contratar seguros, expondo-se a riscos climáticos e de mercado. Atualmente, apenas 2,3% dos 97 milhões de hectares plantados possuem cobertura de seguro rural. O produto, que já vinha acumulando quedas consecutivas nas estimativas da entidade, deve fechar o ano com retração de, pelo menos, 2,7%.

Apesar dos contratempos, outros setores seguem o ritmo de crescimento. Os destaques positivos do ano vão para o Seguro Automóvel que deve crescer 6,4%, Habitacional (+12,9%), Risco de Engenharia (+34,6%) e Vida (+11,6%).

Casa do Seguro inicia atividades na COP30

A Casa do Seguro da CNseg em Belém do Pará está próxima ao espaço oficial da COP30 e terá 11 dias de programação intensa. O 1º painel, realizado na manhã do dia 10 de novembro, abordou o tema Mudanças Climáticas e Saúde: Impactos e Oportunidades para o Setor de Seguros.

Com mediação da Superintendente de Sustentabilidade da Bradesco Seguros, Ivani Benazzi, participaram do debate os seguintes convidados: o Infectologista Celso Francisco Hernandes Granato, a Diretora de Serviços ao Segurado e Gestão Médica da Bradesco Saúde, Thais Jorge, o Diretor da Bradesco Vida e Previdência, Estevão Scripilliti, e o Cientista membro do IPCC, Paulo Artaxo.