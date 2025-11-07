IA e gestão: o futuro já começou no CIEE-RS

Porto Alegre foi palco, na última quarta-feira (6), de um mergulho no futuro. O auditório do CIEE-RS, no Centro Histórico, recebeu a primeira edição do Fórum IA - Unicórnio da Gestão, uma imersão que reuniu lideranças públicas, empresariais e acadêmicas em torno de um mesmo desafio: compreender como a inteligência artificial está redefinindo a forma de decidir e gerir.

Logo na abertura, a CEO da Storia, Beatriz Moraes, destacou o espírito colaborativo que move o evento - “público e privado não competem, se complementam”. Na sequência, o CEO do CIEE-RS, Lucas Baldisserotto, reforçou que a IA já não é tendência, mas uma realidade que exige preparo e propósito:

“Nosso papel é disseminar conhecimento para aplicá-la com eficiência e assertividade. O CIEE não se limita mais ao estágio - hoje impactamos mais de 200 mil jovens e buscamos, com inovação, ampliar oportunidades em todo o Estado”.

Mais do que um evento sobre tecnologia, o Fórum IA - Unicórnio da Gestão mostrou que a inovação só faz sentido quando conecta conhecimento, pessoas e propósito.

Com cerca de 300 participantes, o fórum apresentou um circuito de palestras e painéis voltados a mostrar, na prática, como a IA está transformando processos e decisões. Entre os temas debatidos, destacaram-se o uso de inteligência de dados na gestão pública, a integração entre Estado e municípios para inovação, e os impactos da IA na comunicação e no mercado de trabalho.

O público acompanhou apresentações de nomes como Lino Maggi (AWS Brasil), Ricardo Vieira (Agência Comunicação Estratégica) e José Paulo da Rosa, reitor da Feevale, que abordou “O Capital Humano na Era da IA”. Especialistas também discutiram desafios jurídicos, governança e eficiência nas novas formas de gestão.

Como destacou Lucas Baldisserotto, o CIEE-RS quer estar “na linha de frente dessa transformação que une desenvolvimento humano e inteligência digital”.