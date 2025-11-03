Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: O novo ciclo de Thozeski no Sincor-RS

O Sindicato dos Corretores de Seguros do Rio Grande do Sul realizou eleição no dia 31 de outubro. André Thozeski foi reeleito e vai comandar a entidade para mais um período de quatro anos. A posse da nova diretoria ocorrerá no dia 1º de janeiro de 2026 e o mandato encerrará no dia 31 de dezembro de 2029.

Ao fazer um balanço dos primeiros quatro anos frente ao comando da instituição, Thozeski disse que o trabalho esteve voltado no sentido de levar o mercado segurador ao mercado consumidor. “Buscamos a interação com o segmento empresarial, através do comércio, indústria e serviço, e também com as entidades, como a OAB, Federasul e Farsul”.

Para o presidente do Sincor-RS, a iniciativa trouxe um retorno positivo, pois a solução seguro e previdência está inserida na sociedade. “Queremos mostrar aos cidadãos e às empresas a importância do seguro e previdência para a economia do país”.

Na sua avaliação, a mostra disto foi exposta em 2024 com as enchentes no Rio Grande do Sul. “Isto ficou mais cristalino com os mais de R$ 6 bilhões pagos em indenizações em um período curto de 60 dias. Isto foi vital para a reorganização da economia gaúcha”.

Em relação ao novo mandato, André Thozeski afirmou que a meta é iniciar uma grande cruzada pelo Rio Grande do Sul com o projeto Cidades Protegidas. Com esta proposta, o Sindicato dos Corretores pretende apresentar os produtos que as seguradoras dispõem e podem colaborar para melhorar a economia dos entes públicos, empresas e pessoas da comunidade.

Segundo o presidente, a partir de março de 2026 a representação do Sincor-RS iniciará visitas às principais macrorregiões do Estado. “Existe um amplo conjunto de empresas e famílias que não têm informações sobre as soluções do mercado segurador. Vamos apresentar isto de forma simples e didática”.

Thozeski ressaltou que a proposta está conectada com o PDMS, Plano de Desenvolvimento do Mercado Segurador, da Confederação Nacional das Seguradoras, que tem como meta a indústria do seguro alcançar 10% do PIB até 2030. Atualmente o segmento atinge 6,5% do PIB. “Só vamos atingir esse índice com divulgação e diálogo com todos os setores da sociedade”.

Além de André Thozeski como presidente, integram a futura gestão os vice-presidentes Marcos Pozza, Ricardo Pansera e Genesi Cassol. Na diretoria estarão Cléo Osmundo Coelho, Tânia Rosa, Andreas Rafael Mayer, Cleonice Pereira, Laiza Martins e Jorge Kath. No Conselho Fiscal, Tatiana Petzhold, Antônio Alvarenga, César Blauth e Amauri Bueno.

Exame Nacional para Corretores de Seguros da FGV

Estão abertas as inscrições para o 8º Exame Nacional para Corretores de Seguros da Fundação Getúlio Vargas. O prazo para efetivação do cadastro na página da instituição termina no dia 26 de novembro. As provas ocorrerão no formato online nos dias 6 e 7 de dezembro.