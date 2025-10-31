Programa Família Gaúcha forma 314 agentes para atender mais de 10 mil famílias

O Programa Família Gaúcha (PFG) deu mais um passo importante com a formação dos 314 Agentes de Desenvolvimento da Família (ADFs), profissionais que atuarão no acompanhamento das mais de 10 mil famílias em situação de vulnerabilidade no Rio Grande do Sul. A capacitação, promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), em parceria com o Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS), ocorreu em Porto Alegre, entre os dias 28 e 30 de outubro, no Teatro do CIEE-RS.

Com carga horária de 20 horas, o treinamento abordou aspectos técnicos e metodológicos do programa, desde o funcionamento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) até o uso do sistema informatizado que acompanha metas e resultados. A programação também contou com vivências práticas e apresentações de órgãos parceiros - como as secretarias estaduais de Saúde, Educação, Trabalho, Habitação e da Mulher, além da Defensoria Pública - e momentos de integração entre os participantes.

Com duração prevista de 22 meses, o Programa Família Gaúcha é uma das maiores iniciativas sociais já realizadas pelo Governo do Estado em parceria com o CIEE-RS.

Segundo o secretário da Sedes, Beto Fantinel, o início da formação marca a transição do planejamento para a execução do programa. “Fomos instigados pelo governador Eduardo Leite a buscarmos uma política pública de oportunidade para a superação da vulnerabilidade social. Hoje estamos dando um passo importante neste programa de inovação social com a capacitação dos ADFs que estarão ao lado das famílias oferecendo um caminho personalizado”, destacou.

Para o CEO do CIEE-RS, Lucas Baldisserotto, a etapa representa uma das fases mais significativas do PFG. “Estamos preparando uma rede de pessoas comprometidas em levar oportunidades, autonomia e dignidade a milhares de gaúchos. É uma ação que reafirma o poder da parceria entre o setor público e instituições que acreditam na força da inclusão social”, afirmou.