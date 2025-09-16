Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: A evolução das indenizações do Seguro Empresarial no Rio Grande do Sul

Conforme levantamento da Confederação Nacional das Seguradoras, de junho de 2024 a junho de 2025, as indenizações do seguro empresarial no Rio Grande do Sul cresceram 10,5%. A arrecadação também teve um bom desempenho no período, com uma elevação de 19,3%.

O presidente do Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul, Ederson Daronco, disse que muitas empresas gaúchas foram duramente atingidas pelas enchentes de 2024 e esse desempenho demonstra que elas estão mais conscientes da importância de proteger seu patrimônio. De acordo com Daronco, o crescimento no pagamento de indenizações reforça o papel essencial do seguro como suporte financeiro em momentos de crise, garantindo a continuidade das atividades e a recuperação de negócios afetados.

Os dados da CNseg indicam que as enchentes do ano passado no Rio Grande do Sul causaram prejuízos de cerca de R$ 100 bilhões, mas apenas 6% desse valor estava segurado, demonstrando que o produto ainda tem espaço para crescer muito mais.

O presidente da Comissão de Riscos Patrimoniais Massificados da Federação Nacional de Seguros Gerais, Jarbas Medeiros, considera que o Seguro Empresarial tem se mostrado um forte aliado das empresas do Rio Grande do Sul. “O crescimento na contratação vem acompanhado de uma forte utilização das coberturas, o que comprova a importância do seguro em momentos de dificuldade e reforça a confiança dos empreendedores gaúchos na proteção de seus negócios", afirmou.

Segundo o glossário da CNseg, o Seguro Empresarial é destinado às empresas de pequeno e médio porte que atuam em atividades relacionadas ao comércio, serviços e indústria, podendo também atender a profissionais liberais, desde que tenham empresas devidamente constituídas. A cobertura básica garante, no mínimo, proteção em casos de incêndio, queda de raio dentro do terreno segurado e explosão de qualquer natureza. Esse seguro busca atender às mais variadas necessidades da empresa, oferecendo um amplo leque de coberturas através de uma única apólice.

Seguros de Pessoas crescem 8,4% no primeiro semestre de 2025

Os prêmios arrecadados pelas seguradoras em seguros de pessoas somaram R$ 37,8 bilhões no primeiro semestre de 2025. O crescimento foi de 8,4% na comparação com o mesmo período de 2024. Os dados constam no relatório elaborado pela Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, com base nas informações da Superintendência de Seguros Privados.

A exposição permite uma análise detalhada por produto e revela que 48% do total de prêmios se refere aos seguros de Vida (modalidades individual e coletiva), 28% no Prestamista e 12% em Acidentes Pessoais. Na avaliação frente aos números registrados no primeiro semestre do ano anterior, aqueles com maior percentual de aumento foram os seguros contra Doenças Graves (18,1%), Vida Individual (13,2%) e Viagem (13,1%).

Para o presidente da FenaPrevi, Edson Franco, o crescimento a uma taxa média anual de 29%, desde 2015, é fruto de uma maior conscientização da população, do aumento de leque de produtos e de uma abordagem mais assertiva. “Temos muito ainda a crescer, pois apenas 18% da população tem seguro de vida, sendo que 48% são da classe A/B, 44% da classe C e 8% da classe D. Precisamos chegar a todos os brasileiros”, afirmou.

Mais de R$ 8 bilhões pagos em benefícios

O relatório da Federação ainda destaca que nos seis primeiros meses de 2025 foram pagos R$ 8,3 bilhões em benefícios (denominados como sinistros) às pessoas e famílias seguradas. Esse montante é 5,8% maior do que o resultado do primeiro semestre do ano passado.