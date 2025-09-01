CIEE-RS reuniu vozes e ideias no Instituto de Ciência Tecnologia e Inovação Social (ICTS) na 1ª edição do TROCAS

O CIEE-RS promoveu a primeira edição do TROCAS, um ciclo de debates criado para incentivar um ambiente plural de diálogo, aprendizado coletivo e conexões. Mais que um evento, é um espaço vivo para jovens, educadores, lideranças empresariais, pesquisadores e agentes de transformação social se reunirem para debater temas relevantes e inspirar-se mutuamente.

Realizado em 27 de agosto, no Instituto de Ciência Tecnologia e Inovação Social (ICTS), o encontro teve como tema Inovação com Impacto. No bloco Compreensão, Rossana Parizotto apresentou os fundamentos da inovação social, destacando sua importância para o desenvolvimento sustentável e inclusivo.

Mais do que uma sequência de palestras, o TROCAS foi um encontro vivo de ideias, onde diferentes visões se encontraram para criar novas possibilidades.

Já no Ação, Juliana Magalhães (CIEE-RS), Ana Lucia Maciel (Coalizão POA) e Emily Bittencourt (SICT/RS) compartilharam experiências que mostram como iniciativas bem estruturadas podem gerar mudanças reais na sociedade.

destacou Juliana Magalhães, gerente de Pesquisa, Desenvolvimento e Fomento e liderança do ICTS.

Localizado no coração de Porto Alegre, o ICTS é um espaço pioneiro no Brasil dedicado à inovação com impacto social. Com mais de 2.400 m², oferece salas privativas, coworking, arena multiuso, auditório para 240 pessoas e quadra poliesportiva — tudo pensado para impulsionar conexões e desenvolver projetos transformadores.

Integrado à nova sede do CIEE-RS no Centro Histórico, simboliza o compromisso da entidade com a juventude gaúcha, a inclusão produtiva e o fortalecimento das redes de cooperação. O TROCAS já nasce como um espaço para ouvir, aprender e agir coletivamente em prol de um futuro mais justo e colaborativo.

