Comunicado da Fetransul Conet & Intersindical 2025

O transporte rodoviário de cargas segue sendo o pilar da logística brasileira. Ele garante o abastecimento, a circulação de riquezas e o funcionamento da economia com capilaridade, ﬂexibilidade e agilidade inigualáveis.

No entanto, o setor vem sendo sufocado por uma série de diﬁculdades estruturais, operacionais e regulatórias que comprometem sua sustentabilidade.

Segundo a pesquisa do DECOPE/NTC apresentada neste CONET, a defasagem média acumulada do frete chega a 10,3%, sendo 8,6% para carga fracionada e 11,1% para carga lotação. Essa diferença entre os valores pagos e os custos efetivos demonstra a diﬁculdade histórica de recompor margens.

Ao mesmo tempo, os custos operacionais continuam pressionados por fatores como a transição da reoneração da folha de pagamento, o aumento da mistura de biodiesel (que impacta a manutenção da frota), IOF elevado e a taxa Selic ainda em 15%.

Além disso, poucos transportadores conseguiram repassar os custos impostos pela Lei 14.599/23, que criou a obrigatoriedade de contratação de duas novas apólices de seguro. Apenas 10% obtiveram o devido ressarcimento.



Diante desse cenário, a Fetransul reforça que:

• É imprescindível respeitar o Piso Mínimo de Frete Nacional. A ANTT deve iniciar imediatamente a ﬁscalização eletrônica dos valores contratados pelos embarcadores.

• Nenhum frete deve ser aceito abaixo do custo real da operação, sob pena de comprometer a renovação de frota, a segurança e a legalidade do serviço.

• Os custos ﬁnanceiros, resultantes dos longos prazos de recebimento, precisam ser reconhecidos e negociados junto aos embarcadores.

• Componentes tarifários como Frete-Valor, GRIS, TSO e taxas gerais devem ser integralmente praticados e cobrados, sob risco de inviabilização econômica das empresas.

• O respeito às leis vigentes deve ser assegurado: limite de tempo para carga e descarga, pagamento do pedágio pelo embarcador e contratação do seguro pelo transportador com os custos devidamente repassados.

• A valorização da proﬁssão de motorista é essencial. Defendemos a criação de uma legislação especíﬁca para jornadas de longa distância, que reconheça as particularidades da atividade e assegure dignidade e condições adequadas de trabalho.

• Precisamos avançar na criação de políticas públicas para renovação de frota, com foco na redução da idade média dos veículos e na adoção de tecnologias mais seguras, eﬁcientes e sustentáveis.

• É indispensável que embarcadores e destinatários invistam em infraestrutura de apoio adequada: estacionamentos para caminhões, áreas de convivência e banheiros para homens e mulheres. Da mesma forma, o poder público precisa ampliar e qualiﬁcar os Pontos de Parada e Descanso (PPDs) em rodovias federais e estaduais por todo o Brasil.