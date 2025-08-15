CIEE-RS promove atividades digitais gratuitas em alusão ao Dia do Estagiário

Mais de 40 mil jovens no Rio Grande do Sul realizam estágio por meio do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE-RS). No Dia do Estagiário, celebrado nesta segunda-feira (18), é momento de reconhecer e valorizar essa porta de entrada para o mercado de trabalho - a ponte onde a teoria se conecta com a prática, a inexperiência encontra orientação e o talento começa a se transformar em carreira.

https://semanaestagiario.cieers.org.br/empresas Para celebrar a data e ampliar as oportunidades de qualificação, o CIEE-RS promove a Semana do Estagiário, de 18 a 22 de agosto, com atividades gratuitas voltadas ao desenvolvimento profissional. A programação, disponível em, inclui podcasts sobre preparação para entrevistas, uso da inteligência artificial e competências valorizadas pelo mercado.

Mais do que um primeiro emprego, o estágio é um instrumento de transformação social. Ao criar oportunidades reais e apoiar o desenvolvimento integral dos jovens, o CIEE-RS reafirma seu compromisso com o futuro do Estado - fortalecendo a juventude e formando profissionais preparados para enfrentar os desafios do mundo do trabalho.

A semana também marca o lançamento do e-book O estágio é a carreira que forma você, que reúne histórias inspiradoras e análises sobre como essa experiência contribui para definir trajetórias, ampliar a visão crítica, promover a independência financeira e desenvolver habilidades essenciais como comunicação, empatia, organização, proatividade e resolução de problemas.

Além da preparação, há inúmeras oportunidades abertas em diversas cidades do Estado. Só em Porto Alegre, são 1.645 vagas disponíveis, seguidas por Gravataí (469), Novo Hamburgo (350) e Caxias do Sul (327), além de municípios como Passo Fundo, Pelotas, Lajeado, Santa Maria e Santo Ângelo. Esses números mostram que o estágio é um terreno fértil para quem busca experiência, qualificação e crescimento.

CIEE-RS