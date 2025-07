CIEE-RS inaugura novas unidades em Gravataí e Camaquã

CIEE-RS uma em Gravataí, na Região Metropolitana, e outra em Camaquã, na região da Costa Doce. Ambas representam um avanço na missão de qualificar, incluir e transformar vidas por meio da educação e do trabalho. A dedicação doà juventude gaúcha se traduz, mais uma vez, em entregas concretas. Na última semana, a instituição inaugurou duas novas unidades no Rio Grande do Sul:. Ambas representam um avanço na missão de qualificar, incluir e transformar vidas por meio da educação e do trabalho.

Com infraestrutura moderna e espaços pensados para acolher com dignidade, as novas sedes ampliam o atendimento aos programas de aprendizagem, estágio e inclusão social. Em Gravataí, a nova estrutura permite acolher mais de 700 aprendizes e dar suporte a cerca de 1,8 mil estagiários. Já em Camaquã, a unidade atende atualmente 181 aprendizes, 602 estagiários e mantém parceria com 529 empresas.



Cada nova unidade é um passo firme em direção à valorização da juventude e ao fortalecimento da cidadania. Somadas, as duas unidades ampliam o alcance do CIEE-RS para milhares de jovens beneficiados diretamente nas duas regiões — o que representa não apenas oportunidades, mas também esperança e transformação.

Para o presidente do CIEE-RS, Marivaldo Tumelero, as entregas fazem parte de uma estratégia de longo prazo. “Estamos construindo um CIEE-RS ainda mais presente, acessível e preparado para os desafios do futuro. Cada nova unidade é um passo firme em direção à valorização da juventude e ao fortalecimento da cidadania. Esse movimento inclui novas estruturas em diversas cidades, somando mais de 32 mil m² dedicados à educação, ao trabalho e à inclusão social”, afirma.

As inaugurações reforçam a expansão da instituição em todo o Estado, com obras em andamento em Caxias do Sul, Passo Fundo e outras cidades. O CIEE-RS acredita que investir na juventude é investir no futuro — e reafirma esse compromisso com ações concretas, impacto social e parcerias sólidas com o poder público e a iniciativa privada.